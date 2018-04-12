Финляндия дала полный пакет разрешений стройке "Северного потока 2

Региональное административное управление Южной Финляндии выдало разрешение в соответствии с законом о воде на строительство газопроводов Nord Stream 2 в исключительной экономической зоне страны, сообщает ведомство.

В 374-километровой финской ИЭЗ трубы пройдут в 20-метровом коридоре, поблизости от уже проложенного газопровода Nord Stream.

Ранее, 5 апреля Министерство экономики и занятости Финляндии дало разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 исключительной экономической зоне государства.

Финляндия стала второй страной, которая дала полный пакет разрешений стройке "Северного потока 2. Ранее в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений. Идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - Швеции, России и Дании.