Москва с "большой вероятностью" стоит за кибератакой на ФРГ - глава немецкой разведки

Глава немецкой национальной разведки Ханс-Георг Маасен сказал в среду, что российские власти “с большой вероятностью” несут ответственность за кибератаку на немецкие компьютерные сети, однако признал, что не уверен в этом на 100 процентов.

Маасен сказал журналистам, что немецкие власти тщательно анализируют атаку после ее обнаружения в декабре и что она не нанесла никакого значительного ущерба.

По его словам, сотрудники разведки выяснили, что источником атаки была Россия, но не связали взлом с российской группой хакеров APT28, которые совершили кибератаку на нижнюю палату немецкого парламента в 2015 году.

Маасен отказался подтвердить доклады немецких законодателей и источников в службах безопасности о том, что последняя кибератака связана с другой российской группой хакеров, известной как Snake или Turla.