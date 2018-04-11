Нью-йоркская товарная биржа отказалась от работы с алюминием UC Rusal

Подразделение Нью-йоркской товарной биржи по торговле металлами (COMEX) отказалось работать с брендами UC Rusal, которые были на ней представлены.

В сообщении биржи говорится, что COMEX отменяет разрешение на предоставление гарантий и поставки алюминия 11 брендов UC Rusal по фьючерсам. Изменения вступают в силу немедленно. Согласно списку разрешенных брендов, поставки отменены по всем брендам UC Rusal.

Речь идет о брендах Богословского, Кандалакшского и Надвоицкого алюминиевых заводов UC Rusal, а также о продукции предприятий в Братске, Иркутске, Красноярске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде.

«Таким образом, алюминий брендов, потерявших регистрацию, и гарантии, выданные по алюминию этих брендов, не могут быть поставлены по фьючерсным контрактам», - отмечается в сообщении биржи. В COMEX отметили, что сейчас на ее складах нет товаров указанных брендов, по которым у биржи есть обязательства.

Накануне, 10 апреля, Лондонская биржа металлов объявила о том, что с 17 апреля она приостановит торги алюминием попавшей под санкции UC Rusal.

UC Rusal была включена в санкционный список Минфина США 6 апреля. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, UC Rusal дешевела и на Московской бирже, утянув за собой весь российский фондовый рынок.