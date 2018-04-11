Nissan покажет новый электромобиль в этом месяце

В конце этого месяца на Пекинском автосалоне компания Nissan представит совершенно новый электромобиль. Об анонсированной новинке известно лишь, что она разрабатывалась совместно с китайской компанией Dongfeng, а ее задачей станет "удовлетворить растущий спрос на электромобили в Китае".

Рядом с загадочной моделью на стенде компании дебютирует и концептуальный кроссовер IMx. Как заявляют в компании, он способен проезжать на одном заряде 600 км, пишет e-move.

Среди ключевых особенностей IMx Kuro - искусственный интеллект Brain-to-Vehicle. В Nissan заявляют, что он способен управлять авто исходя из поступающих сигналов от мозга водителя.

Наконец, на выставке дебютирует еще одна "батареечная" модель японской марки - Всемирный зеленый автомобиль 2018 года, новый Nissan Leaf. Во втором поколении самый продаваемый EV в мире имеет дальность хода в 240-250 км, более мощный электрический двигатель, полуавтономную систему, новые технологии и свежий стиль.