Последнее обновление: 17.01.2018 17:59

Nissan оснастит электродвигателями все новые модели Infiniti

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. займется трансформацией своего премиального бренда Infiniti, планируя выпускать преимущественно электрифицированные модели, заявил во вторник глава компании Nissan Хирото Саикава.

Начиная с 2021 года, все новые модели Infiniti будут либо полностью электрическими, либо гибридными с инновационной системой e-Power, сказал Саикава на конгрессе Automotive News World Congress в Детройте.

О намерении серийного выпуска электромобилей премиум-класса Nissan говорила еще в 2012 году, когда публике показали спортивный концепт-кар Infiniti Emerg-E с электрическим приводом, но позднее компания отказалась от этих планов из соображений прибыльности. Это открыло путь для Tesla, которая в том же году представила модель электромобиля Model S.

“Мы собираемся превратить Infiniti в премиальный и высоко электрифицированный бренд”, - сказал Саикава.

Помимо Nissan, целый ряд японских компаний стремятся к выпуску электромобилей премиальных брендов. Toyota запускает обновленную версию своей флагманской модели Lexus LS, а Honda вносит изменения в линейку автомобилей Acura, рассчитывая увеличить продажи.

Продажи Infiniti в США выросли на 11,3 процента в прошлом году, тогда как местный рынок легковых автомобилей в целом показал спад на 1,5 процента. Поставки Acura сократились на 3,9 процента, а Lexus - на 7,6 процента.

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