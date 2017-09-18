Mazda переведет к 2030 году все автомобили на электротягу

Компания Mazda планирует к 2030 г. применять электрические двигатели на всех своих автомобилях. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает агентство Kyodo.

На данный момент в линейке японского автопроизводителя нет ни одного электрокара, хотя компания продает на некоторых рынках гибридную модификацию модели Axela (Mazda3), пишет Autonews.

Ранее Mazda обнародовала план дальнейшего развития, согласно которому компания должна начать производство полностью электрических машин в 2019 году. Развитие «зеленых» технологий является высоким приоритетом для японского автопроизводителя, который ставит задачу к 2030 г. снизить общее количество вредных выбросов среди своих машин на 50%, а к 2050 — на 90%.

Не исключено, что Mazda позаимствует некоторые технологии у компании Toyota. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в августе нынешнего года.

Кроме того, Mazda разработает принципиально новое семейство экономичных бензиновых двигателей SkyActive-X, которые станут первыми в мире массовым подобными агрегатами с воспламенением от сжатия, а не от свечей.