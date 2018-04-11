Минобороны Польши отказалось разжаловать "офицеров времен социализма"

Министерство национальной обороны Польши отказалось от идеи разжаловать офицеров и генералов, получивших звания во времена социалистической Польской народной республики, заявил глава ведомства Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

В конце марта президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о разжаловании офицеров и генералов времен ПНР (1952-1989).

"Я убежден, что дело уже закрыто решением президента Польской республики. Я уверен, что министерство национальной обороны не будет выходить с новым проектом", - сказал Блащак.

"С нашей стороны считаю дело закрытым", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что вместо закона о разжаловании теперь в польском руководстве есть идея ввести звание "генерал народного войска польского", министр рассказал, что его проинформировал о такой идее глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, но в неофициальной беседе.

Закон о разжаловании генералов и офицеров, перед тем, как на него наложил вето Дуда, приняли обе палаты польского парламента.

Документ был инициирован правительством Польши. Он предполагал возможность разжаловать до звания рядового, в том числе посмертно, военнослужащих, в частности, органов государственной безопасности ПНР.

Также закон должен был коснуться членов Военного совета национального спасения, который действовал в 1981–1982 годах. Целью совета было сохранение роли правящей в то время Польской объединенной народной партии и противостояние оппозиционному движению "Солидарность". В числе генералов, которых мог коснуться закон, — бывший президент ПНР Войцех Ярузельский.