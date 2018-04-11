Свыше 20 государств ЕС подписали декларацию о создании партнерства в сфере блокчейн-технологий

Свыше 20 государств ЕС подписали в понедельник, 9 апреля, декларацию о создании Европейского партнерства в сфере блокчейн-технологий.

Как собщает пресс-служба Еврокомиссии, участники проекта намерены обмениваться опытом и знаниями в технической и нормативной сфере, готовить запуск единых для ЕС приложений с использованием технологии распределенных реестров для государственного и частного секторов.

«В целях использования возможностей блокчейн-технологий и во избежание фрагментарного подхода, участники этой декларации соглашаются сотрудничать в создании Европейского партнерства для развития блокчейн-инфраструктуры, которая поможет улучшить вызывающие доверие и ориентированные на пользователя цифровые услуги в рамках единого рынка», - говорится в декларации, которую подписали 22 государства.

Соглашением предусматривается, что первые трансграничные акции должны начаться к концу 2019 года.

Тем временем вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип призвал страны ЕС взять на себя обязательства в развитии технологии блокчейн, которая, наряду с искусственным интеллектом (AI), «находится среди областей, где Европа играет ведущую роль». Об этом он заявил во вторник на Digital Day 2018 в Брюсселе.

«Я бы хотел видеть, что страны Евросоюза берут на себя аналогичные обязательства (как в случае с AI) в отношении технологии блокчейн, которая сейчас выходит из лабораторий и идет в мейнстрим. Как и с AI, мы должны максимально использовать эту возможность для инноваций», - сказал Ансип.

Также он заявил о важности инвестиций в развитие блокчейна, AI, цифрового здравоохранения и , другие области цифровизации экономики, добавив, что существующего финансирования недостаточно.

В марте Еврокомиссия опубликовала «План развития финтеха» на ближайшие годы, включив в него технологию блокчейн и уточнение правовых вопросов, связанных со смарт-контрактами и первичными предложениями монет (ICO).