Строительство Северного потока-2 невозможно без четкого статуса Украины - Меркель

Строительство газопровода Северный поток-2 не может быть начато, пока не будет определена роль Украины как транзитера газа, заявила во вторник канцлер Германии Ангела Меркель, ужесточив риторику в отношении проекта.

“Я четко дала понять, что проект Северный поток-2 не может быть реализован без ясности в отношении будущей транзитной роли Украины”, - сказала Меркель на совместной с украинским президентом Петром Порошенко пресс-конференции в Берлине.

“Ясно, что это не только экономический вопрос, но есть также политические соображения”, - добавила канцлер.

Газопровод Северный поток-2 между Россией и Германией через Балтийское море должен вдвое увеличить мощность существующего трубопровода Северный поток, который прокачивает 55 миллиардов кубометров в год.

Страны восточной Европы и Балтии опасаются, что газопровод может усилить их зависимость от российского газа, а также пошатнуть роль Украины как транзитной страны. Германия совместно с другими бенефициарами проекта в северной Европе до настоящего времени поддерживала проект.

Меркель сказала, что она в понедельник поговорила по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Я также сказала президенту Путину вчера: не может быть, чтобы из-за строительства Северного потока-2 Украина потеряла статус транзитера газа”, - добавила канцлер.