Последнее обновление: 10.04.2018 17:35

Европарламент обсудит нарушение Венгрией демократических ценностей

В Европарламенте обсудят нарушение ценностей Евросоюза руководством Венгрии.

Это вопрос включен в повестку дня заседания комитета ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, которое состоится в четверг, 12 апреля.

"Комитет обсудит проект доклада о ситуации в Венгрии и оценит, имеют ли место в Венгрии серьезные нарушения ценностей ЕС", - заявили в Европарламенте.

Следовательно, депутаты должны решить, обращаться ли в Совет ЕС с требованием рассмотреть этот вопрос, если Будапешт нарушает ст.7 Соглашения о ЕС (относительно демократических ценностей).

В этой связи необходимо также отметить, что политическая группа в Европарламенте Альянса либералов и демократов за Европу заявила во вторник, что не "спешит поздравлять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой на выборах".

Как отметил лидер европейских либералов Ги Верховстадт, недопустимо поздравлять Орбана без призыва к нему уважать европейские ценности.

Бельгийский политик отметил, что политика венгерского премьера направлена на нарушение верховенства права и установление авторитаризма.

Как сообщалось, 17 мая 2017 года Европарламент принял резолюцию с осуждением нарушения прав человека в Венгрии. В частности, европарламентарии указали Будапешту на недопустимость блокирования принятия беженцев; запреты в сфере внешнего финансирования неправительственных организаций; принятие законодательства, по которому ограничивается деятельность на территории страны заграничных вузов.

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