Еврокомиссия ужесточит требования безопасности для новых авто

Европейская комиссия планирует установить более строгие стандарты безопасности для новых автомобилей, сообщает Die Welt.

"В мае я представлю ряд мер, которые должны сделать дорожное движение более безопасным", - заявила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк.

Речь идет об обязательном использовании в новых машинах различных технических средств, в частности, автоматической системы экстренного торможения и системы контроля полосы.

Новые меры разработаны после анализа новых статистических данных по жертвам дорожно-транспортных происшествий, которые будут представлены Еврокомиссией 10 апреля.

Число погибших в дорожных авариях в 2017 году в ЕС снизилось на 2% до 25,3 тысячи человек, что соответствует 49 погибшим на один миллион жителей.

«Несмотря на легкую позитивную тенденцию, в общем и целом это - ужасающие" цифры», - отметила Булк.

Целью Брюсселя является снижение показателя жертв ДТП к 2020 году до 16 тысяч (что было бы вполовину меньше данных за 2010 год).

"Учитывая новые данные, достичь эту цель будет очень сложно", - сказал еврокомиссар.

В Германии в прошлом году на дорогах погибли 3177 человек. В соотношении с численностью населения этот показатель составляет 38 погибших на один миллион жителей. Еще ниже этот показатель в Швеции (25 жертв ДТП на миллион жителей), Великобритании (27), Нидерландах (31) и Дании (32).

Наиболее высокие показатели смертности на дорогах - в Румынии (98) и Болгарии (96).