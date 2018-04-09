Последнее обновление: 09.04.2018 17:14

Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7

Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко, Киев впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки".

Согласно информации, Климкин получил приглашение на встречу от коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах "Большой семерки", - цитирует Шевченко "Европейская правда".

"Группа семи" ("Большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. В этом году саммит состоится в Торонто 22 апреля.

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