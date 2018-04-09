Последнее обновление: 09.04.2018 17:14

ЕС принял к сведению решение США о новых санкциях против России

Евросоюз принял к сведению решение США о новых ограничительных мерах в отношении РФ, любое решение Евросоюза, хотя стороны и консультируются по санкциям, остается его собственной прерогативой, заявил РИА Новости в понедельник представитель ЕС.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

"Мы принимаем к сведению решения США. Хотя ЕС и США тщательно консультировались по санкциям, касающимся РФ, всегда было ясным, что любое решение по санкциям, в конечном счете, является вопросом, который принимает каждая сторона. Любое решение по возможным санкциям ЕС является вопросом для Совета и должно быть принято единогласно", - заявил собеседник агентства.

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