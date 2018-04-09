На Лондонской бирже приостановили торги ценными бумагами En+ Дерипаски

После начала торгов на Лондонской фондовой бирже стоимость депозитарных расписок на акции компании En+, попавшей в новый американский санкционный список, резко упала, после чего торги ими были приостановлены.

До этого на бирже в Гонконге стоимость акций другой компании Дерипаски — UC Rusal упала более чем на 50%.

Сразу после открытия торгов в Лондоне и до приостановки стоимость ценных бумаг En+ упала почти на 25%.

Угроза обвала котировок под влиянием американских санкций особо отмечена в сообщении Лондонской фондовой биржи. «Биржа продолжает мониторинг ситуации и находится в коммуникации с британскими властями», — указывается в заявлении. Площадка напоминает, что участники торгов должны самостоятельно оценивать риски и принимать необходимые меры, чтобы избежать санкций.

Ранее, после открытия торгов в Гонконге, рыночная капитализация Rusal сократилась наполовину. Пиковое значение спада стоимости акций превысило 51%. Причиной тому послужило сообщение компании, что санкции американского Минфина могут привести к техническим дефолтам по кредитам. Вслед за предупреждением UC Rusal собственное заявление выпустила и En+. В ее документе также отмечается, что санкции США могут «оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес и перспективы группы».

En+ и UC Rusal оказались в санкционном списке США вместе с основным владельцем Олегом Дерипаской.