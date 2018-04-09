В Венгрии правящая коалиция Орбана получает две трети мест в парламенте

Правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном получает 134 кресла в венгерском парламенте, что составляет две трети всех мест, сообщает телеканал ATV на основании данных венгерского ЦИК после подсчета 69,14% голосов.

Как сообщает телеканал, крайне правая партия "Йоббик" получает 27 кресел против 23 на прошлых выборах. У венгерской социалистической партии — 19 против 38.

Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени (20.00 мск). По данным на 18.30 местного времени явка составила 68,13%.

Основная борьба на выборах идет между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум". Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС. На прошлых выборах партия получила 133 кресла в 199-местном парламенте.