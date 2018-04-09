Последнее обновление: 09.04.2018 12:04

Бывшему президенту Южной Кореи Ли Мен Баку предъявили обвинения в коррупции

Бывшему президенту Южной Кореи Ли Мён Баку предъявлены обвинения в коррупции и взяточничестве в особо крупных размерах, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.

Таким образом, Ли Мён Бак стал четвертым президентом этой страны, который предстанет перед судом, наряду со своей преемницей на посту главы государства Пак Кын Хе — дочерью бывшего южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи.

После того, как Пак Кын Хе была приговорена судом к 24 годам тюрьмы по обвинениям в коррупции, прокуратура Южной Кореи взялась за ее предшественника Ли Мён Бака.

Он находился у власти с 2008 по 2013 годы и теперь обвиняется в 16 случаях нарушения закона. Сейчас Ли Мён Бак, некогда успешный бизнесмен, находится в предварительном заключении.

Обвинения включают взятки на 10,4 миллиона долларов, в том числе от южнокорейских спецслужб, махинации, уклонение от налогов. Прокуратура также планирует добиться замораживания банковских счетов Ли Мён Бака, который большую часть обвинений не признает.

Перед судом в Южной Корее также в свое время предстали военный диктатор Чон Ду Хван и его преемник на посту президента Ро Дэ У.

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