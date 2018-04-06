Последнее обновление: 06.04.2018 17:46

Британская авиакомпания изменит правила перевозки детей

Авиаперевозчик British Airways увеличит возраст юных путешественников, которым разрешено лететь без сопровождения, с 12 до 14 лет.

Новые правила начнут действовать с 1 мая для бронирований, которые сделаны с этого дня, сообщает avianews.com.

По билетам, оформленным до 1 мая, дети возрастом 12 лет и старше по-прежнему смогут совершать перелёт без обязательного сопровождения.

Согласно правилам, услугу обязательного сопровождения необязательно оформлять для детей, которых сопровождает другой пассажир возрастом от 16 лет.

Если путешественник возрастом от 14 до 16 лет все же будет лететь самостоятельно, с 1 мая он должен будет предоставить заполненную форму-разрешение от родителей или опекунов. Данное правило будет действовать вне зависимости от даты оформления билета.

Изменение условий перевозки детей в British Airways объяснили желанием обеспечить их безопасность.

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