Капитализация рынка криптовалют упала ниже $250 млрд

Криптовалюты дешевеют в пятницу в Нью-Йорке после существенного роста в начале недели.

Курс биткойна упал на 2,4% - до $6575,12.

Падение стоимости биткойна, на долю которого приходится свыше 45% общего объема мирового рынка криптовалют, привела к падению капитализации рынка ниже $250 млрд. Таким образом, до пятимесячного минимума ему осталось потерять всего около $7 млрд, свидетельствуют данные coinmarketcap.com.

Аналитики Standard Bank полагают, что нормализация денежно-кредитной политики в таких странах, как США, Япония и Великобритания, а также в еврозоне может ускорить снижение курсов криптовалют.

Альтернативные криптовалюты также дешевеют, в частности, Ether потерял 3,4%, Litecoin - 3,6%.

Апрельские фьючерсные контракты на биткойн в ходе электронных торгов на CBOE подешевели на 3% - до $6590. Аналогичные фьючерсы на CME потеряли в цене 2,7%, опустившись также до $6590.