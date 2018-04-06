Комитет ЕП в обзоре представил характеристику внешней политики Евросоюза

Комитет по иностранным делам Европарламента подверг критике разрозненность и медлительность системы европейской дипломатии и действующих в ее рамках инструментов, призвав усилить стратегическую коммуникацию ЕС в соседних странах на фоне активного продвижения своих интересов в мире Россией, Китаем и Ираном, говорится в обзоре, подготовленном комитетом к слушаниям в ЕП.

Согласно докладу, за период с 2014 по 2020 год на внешнеполитические задачи ЕС было заложено в общей сложности 51,8 миллиарда евро. Большая часть этого финансирования, 32 миллиарда, распределяется через так называемые внешние финансовые инструменты, например, программу добрососедства и партнерства.

"Нынешней архитектуре инструментов не хватает стратегического и всеобъемлющего видения, она управляется различными службами как в рамках комиссии, так и в рамках Европейской службы внешних связей. Иногда это оказывалось неэффективным и непоследовательным. В то же время, правовые барьеры и институциональные структуры препятствуют гибкости, что снижает способность ЕС быстро реагировать на новые возникающие вызовы", - говорится в документе.

В обзоре, охватывающем 2017 год и будущую архитектуру внешнеполитических инструментов на период после 2020 года, отмечается, что в последние годы ЕС сталкивается с рядом внешних и внутренних проблем, при этом "правительства таких стран, как Россия, Китай и Иран, активно продвигают свои интересы на мировой арене". По мнению автора доклада, в действиях ЕС просматривается несогласованность, и то, что происходит в Европе, напрямую влияет на возможности ее глобального лидерства.

В предложенном проекте резолюции о реализации инструментов внешнего финансирования ЕС профильный комитет призывает к улучшению стратегических коммуникаций Евросоюза в соседних странах, подчеркивает важность финансирования программ партнерства "для активной защиты ценностей и интересов ЕС в контексте снижения трансатлантического консенсуса". Комитет также призывает принять меры для более оперативного принятия решений и повышения способности ЕС реагировать на быстро меняющиеся события, разработать четкое видение и всеобъемлющую стратегию внешней политики.

Обсуждение проекта в Европарламенте намечено на 17 апреля.