За последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года. Однако многие проблемы в сфере медицины все еще не решены. Почти половина всего населения мира не имеет возможности обратиться к врачу. Многие люди не имеют медицинской страховки, и зачастую услуги доктора им не по карману. Такие данные опубликовала ВОЗ накануне Всемирного дня здоровья.

"7 апреля мы отмечаем Всемирный день здоровья - и 70-летие Всемирной организации здравоохранения. Со времени ее создания средняя ожидаемая продолжительность жизни во всем мире увеличилась на 23 года", - говорится в послании генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Глава ООН напомнил, что человечеству удалось покончить с оспой и почти победить полиомиелит. Благодаря усилиям всего международного сообщества, за последние десятилетия удалось сократить масштабы материнской и детской смертности. "Однако по всему миру люди по-прежнему не всегда могут получить жизненно необходимую медицинскую помощь", - отметил А.Гутерриш, чьи слова цитирует центр новостей ООН

По данным ВОЗ, половина населения планеты не имеет возможности обратиться к врачу, не имеет медицинского страхования. Более 800 миллионов человек - почти 12% населения мира - расходуют, как минимум, 10% своего семейного бюджета на услуги в сфере здравоохранения. Миллионы семей в мире оказываются в нищете из-за расходов на здравоохранение. Так, на сегодняшний день примерно 100 миллионов человек живут в бедности - на $1,9 в день или даже меньше - из-за того, что им приходится оплачивать услуги медиков из собственного кармана.

В ВОЗ вновь призвали все государства обеспечить всеобщий доступ к качественному медицинскому обслуживанию путем универсального страхования.