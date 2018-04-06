Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе заочно приговорена к 24 годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Южной Корее признал бывшего президента страны Пак Кын Хе виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве.

Обвиняемая принудила различные крупные компании к пожертвованиям на общую сумму в 77,4 млрд вон (72 млн долларов США) в пользу двух фондов, которыми руководила ее близкая подруга Чхве Сун Силь, постановил суд в Сеуле в пятницу, 6 апреля.

Пак Кын Хе приговорена к 24 годам лишения свободы. Обвинение требовало для нее 30 лет лишения свободы и штрафа в размере 118,5 млрд вон (112 млн долларов США). Ее сообщница Чхве Сун Силь в феврале уже получила 20 лет тюрьмы. Экс-президент отрицает все предъявленные ей обвинения. Она не присутствовала на сегодняшнем судебном заседании, сославшись на болезнь.

В марте 2017 года 66-летняя Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе о передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.