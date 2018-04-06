Власти Беларуси определились с потенциальными «тунеядцами»

Постановлением Совмина № 239 от 31 марта 2018 года утверждено Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций.

В частности, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, относятся трудоспособные граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, не осуществляющие трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность.

При этом в документе приводится целый список граждан, которые не подпадают под понятие «тунеядцев». Это официально зарегистрированные в качестве безработных, те, с кем расторгли трудовой договор (на них закон не распространяется в течение шести месяцев с даты увольнения), инвалиды, заключенные.

Сформировать списки занятых и не занятых в экономике белорусское правительство поручило целому ряду ведомств, в том числе Фонду социальной защиты населения, Министерству труда и социальной защиты, Минздраву, Минобразования, «Белгосстраху», творческим союзам, облисполкомам.

После составления списков, с 1 января 2019 года «тунеядцам», в соответствии с президентским декретом от 25 января, придется оплачивать услуги, определяемые правительством, по полноценным тарифам, без льгот.

Первый декрет «О предупреждении социального иждивенчества» Лукашенко подписал в апреле 2015 года. Он предусматривал налог в размере 20 базовых величин (около $300 по курсу на тот момент) для тех, кто более полугода не платил налоги. Декрет привел к целой серии митингов в различных регионах страны, на которые вышли несколько тысяч человек.

В результате в январе Лукашенко внес изменения в свой декрет. Сбор в размере 20 базовых величин был отменен, однако «тунеядцам» пообещали рост тарифов на оказываемые государством услуги. До 1 апреля правительству было поручено определиться с тем, кого именно коснется эта мера.