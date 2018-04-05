АТО на Донбассе закончится в мае - Порошенко

Петр Порошенко заявляет, что антитеррористическая операция на востоке Украины завершится в мае. Об этом он сказал в Виннице во время общения с региональными СМИ, отвечая на вопрос, может ли он назвать дату завершения антитеррористической операции, передает УНИАН.

"Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом - парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению Вооруженных сил, с расширением наших оборонных возможностей, и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства", - подчеркнул Порошенко.

"И порох надо держать сухим, и режим АТО, когда это все координировалось через руководство Службы безопасности Украины, сейчас будет переведен к руководству Вооруженных сил", - добавил он.

Порошенко напомнил, что назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Операцией объединенных сил (ООС). Порошенко назвал его очень опытным и решительным военным, с уникальным боевым опытом.

"Формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева, который назначен моим указом", - сказал глава государства.

"Но, когда будет мир, и, если вы хотели спросить, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Но я могу точно сказать и дать ответ на этот вопрос - война закончится нашей победой. Я не имею по этому поводу никаких сомнений. Не только потому, что мы имеем лучшие вооруженные силы, не только потому, что мы защищаем родную землю, не только потому, что украинцы сегодня разрушили все сценарии Путина по "Новороссии", "Малороссии", расколу государства и т.д., а в том числе - потому что с нами правда, а на Страстную неделю можно сказать, что Господь Бог с нами. Мы точно победим", - подчеркнул Порошенко.

Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что АТО может быть завершено в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных этим законом.

22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что АТО будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Также в Генштабе ВСУ заявляли, что АТО на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти меры не исключают друг друга.

Президент назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. 27 марта Наев заявил, что АТО продлится до выхода указа президента об объявлении начала операции Объединенных сил.