Мировой кинопрокат в 2017 году установил новый рекорд выручки

Мировой кинопрокат установил новый рекорд выручки в прошлом году - $40,6 млрд. По сравнению с 2016 годом рост составил 5%. Рост выручки мирового кинопроката полностью обеспечивают страны за пределами Северной Америки, говорится в обзоре Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) по итогам 2017 года.

Пик интереса к кинематографу в США и Канаде прошел. Продажи билетов в кино продолжают снижаться не первый год,

В США и Канаде, которые эксперты MPAA чаще всего рассматривают как единый рынок, продажи билетов в кино упали на 6%, до 1,24 млрд - минимума с 1995 года. Доходы от их реализации уменьшились на 2%, до $11,1 млрд, что, как отмечает MPAA, говорит о зрелости рынка. В среднем кинозрители в США и Канаде посмотрели 3,6 фильма в прошлом году по сравнению с 4,3 в 2009 году. Подростки и молодежь по-прежнему ходят в кино чаще всех остальных возрастных категорий.

За пределами этих стран наблюдался подъем на 7%, до $29,5 млрд.

Россия вошла в число лидеров по темпам роста - 22%, общая сумма выручки - около $1 млрд. По объему рынка Россия занимает 9-е место в мире.

При этом выручка кинопроката в Китае, который является вторым по величине кинорынком мира, взлетела на 21%, до $7,9 млрд, благодаря высокой популярности фильмов местного производства. "Война волков 2" стала самой кассовой кинокартиной в истории КНР, совокупные сборы составили $854,2 млн, по данным Box Office Mojo.

В топ-10 ведущих рынков также входят Япония, Великобритания, Индия, Южная Корея, Франция, Германия и Австралия.

В Бразилии выручка увеличилась на 15%, до $900 млн.

Количество экранов в кинотеатрах мира повысилось на 8% в прошлом году, до 170 тыс., в Азиатско-Тихоокеанском регионе рост продолжает превышать 10%.

В общей сложности мировой рынок кино и сопутствующих развлечений, по оценкам MPAA, в 2017 году достиг $88,4 млрд. На домашний просмотр потребители по всему миру потратили $47,8 млрд - на 11% больше, чем в 2016 году. Число подписок на интернет-кинотеатры подскочило на 33%, до 446,8 млн.