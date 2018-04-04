Последнее обновление: 04.04.2018 17:45

Доля Беларуси достигла 86% от общего объема поставок в РФ молочки - Россельхознадзор

Доля Беларуси составляет 86% от общего объема поставок молочной продукции в Россию, сообщает Россельхознадзор.

И рост поставок отмечается из года в год. Так, по данным ФТС, в 2014 году из Беларуси поступило 764 тыс. 635 тонн молочной продукции. В 2017 году этот показатель достиг 950 тыс. 548 тонн. Таким образом, увеличение за 3 года составило 24%.

Вторым в рейтинге поставщиков молочной продукции в РФ является Казахстан. При этом доля поставок молочной продукции из этого государства составила всего 3% от общего объема поставок.

Молочная продукция из Новой Зеландии занимает лишь 2% российского молочного импорта.

blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование