Доля Беларуси достигла 86% от общего объема поставок в РФ молочки - Россельхознадзор

Доля Беларуси составляет 86% от общего объема поставок молочной продукции в Россию, сообщает Россельхознадзор.

И рост поставок отмечается из года в год. Так, по данным ФТС, в 2014 году из Беларуси поступило 764 тыс. 635 тонн молочной продукции. В 2017 году этот показатель достиг 950 тыс. 548 тонн. Таким образом, увеличение за 3 года составило 24%.

Вторым в рейтинге поставщиков молочной продукции в РФ является Казахстан. При этом доля поставок молочной продукции из этого государства составила всего 3% от общего объема поставок.

Молочная продукция из Новой Зеландии занимает лишь 2% российского молочного импорта.