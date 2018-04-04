Последнее обновление: 04.04.2018 12:14

США выделят странам Балтии $170 млн на военные нужды

Вашингтон предоставит Латвии, Литве и Эстонии около $100 млн (81,4 млн евро, - ред.) "на закупку крупнокалиберных боеприпасов", а также порядка $70 млн (57 млн евро, - ред.) на программы подготовки военнослужащих и закупку оборудования.

Пентагон усилит взаимодействие с вооруженными силами этих государств в рамках ежегодных военных учений BALTOPS и Saber Strike, проводимых под эгидой сухопутных войск США в Европе (USAREUR).

«К последним из них в этом году присоединятся "свыше 5 тыс. американских военнослужащих", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Белый дом усилит "политику сдерживания" в регионе путем периодической отправки солдат в государства Балтии и поиска новых решений в области "противовоздушной обороны".

Соединенные Штаты также перечислят балтийским партнерам $3 млн на борьбу с дезинформацией, поддержку независимых СМИ, и общественных вещательных корпораций.

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