Последнее обновление: 04.04.2018 12:14

Четыре страны намерены бойкотировать саммит ЕС-Западные Балканы из-за Косово

Румыния, Сербия, Кипр и Испания не будут участвовать в саммите ЕС–Западные Балканы, который запланирован на 17 мая нынешнего года в столице Болгарии Софии, из-за непризнания этими странами Косово. Об этом, со ссылкой на дипломатические источники, сообщает румынское издание Mediafax.

«Согласно дипломатическим источникам, Румыния, Сербия, Кипр и Испания не будут принимать участие в саммите в Софии, так как эти государства не признали правительство Приштины. На саммите будет присутствовать и президент Косово Хашим Тачи», - пишет издание.

Журналисты приводят также слова сербского премьера Аны Брнабич о том, что присутствие косовских представителей на этом саммите – «политический нонсенс».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в свою очередь, заявил, что интеграция Западных Балкан в ЕС имеет для болгарского председательства в Евросоюзе приоритетное значение.

Ранее сообщалось, что в мае нынешнего года в Софии пройдет саммит Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос европейской интеграции государств Западных Балкан.

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