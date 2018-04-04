Последнее обновление: 04.04.2018 12:14

Facebook заблокировал посты "фабрики троллей"

Компания Facebook Inc. удалила сотни российских учетных записей и страниц, имеющих отношение к так называемой "фабрике троллей" - под этим названием в СМИ зачастую фигурировало Федеральное агентство новостей (ФАН), связываемое с Евгением Пригожиным. Об этом руководитель американской корпорации Марк Цукерберг сообщил в интервью Reuters, которое агентство разместило во вторник, 3 апреля, на своем сайте.

По его словам, ФАН "неоднократно обманывало людей и манипулировало ими по всему миру".

"Мы больше не хотим, чтобы они были представлены на Facebook", - подчеркнул он. При этом Цукерберг уточнил, что "из собранных доказательств следует", что эта организация "контролируется и управляется" Агентством интернет-исследований (АИИ) - российской компанией со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге.

Ранее США предъявили 13 гражданам России официальные обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В числе обвиняемых фигурировали бизнесмен Евгений Пригожин и 12 высокопоставленных сотрудников АИИ.

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