Последнее обновление: 04.04.2018 12:14

Китай призвал членов ВТО противостоять экономической политике США

Пекин призвал всех членов Всемирной торговой организации противостоять торговому протекционизму Вашингтона. Об этом заявил постпред Китая при ВТО Чжан

По его словам, "действия США серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему".

Китай предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США, добавил он.

"Это необходимые меры для реакции на чрезвычайную ситуацию и оправданные действия для подавления распространения торгового протекционизма", - заключил Чжан Сянчэнь.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

При этом Трамп отметил, что новые тарифы на импорт необходимы для "защиты национальной безопасности". Он также обратил внимание, что торговый дефицит США в товарообмене с КНР в 2017 году составил рекордные 375 миллиардов долларов.

В соответствии с президентским указом с 23 марта действуют ввозные пошлины на сталь в 25 процентов и на алюминий в десять процентов.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Соединенные Штаты "нарушают правила международной торговли, что наносит ущерб интересам Китая, но также не идет на пользу США и всему миру".

В результате с 1 апреля Китай для защиты своих интересов и компенсации ущерба ввел пошлины на 128 американских товаров. На 120 наименований, в том числе фрукты, пошлина составит 15 процентов, на восемь, в том числе свинину, — 25 процентов.

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