В Европе произошел сбой в системе управления воздушным движением

Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol сообщила во вторник в Twitter о сбое расширенной системы тактического управления авиапотоками (EFTMS).

По данным Eurocontrol, предпринятые срочные процедуры по восстановлению системы могут сократить возможности европейской сети воздушного транспорта примерно на 10%.

Официальный представитель бельгийской службы воздушного контроля Belgocontrol подтвердил местным СМИ, что в настоящее время число взлетов самолетов ограничено как в центральном аэропорту "Завентем", так и в региональных аэропортах Бельгии.

При этом он не смог уточнить, ожидаются ли отмены рейсов.

"Мы еще не знаем, каковы будут ограничения для (компании) Brussels Airport", - приводит сайт газеты Le Soir слова представителя брюссельского аэропорта.

Через EFTMS регулируются полеты по всей Европе. Сбой напрямую не влияет на системы диспетчерской службы полетов, безопасности полетов этот сбой не угрожает.