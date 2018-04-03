Последнее обновление: 03.04.2018 17:18

Балтийские страны будут просить США усилить противоракетный щит – СМИ

Президенты стран Балтии на встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник в Белом доме будут просить направить больше военных и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России.

"Во вторник во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме президенты Литвы Даля Грибаускайте, Эстонии Керсти Кальюлайд и Латвии Раймонд Вейонис попросят США отправить больше войск и усилить воздушную оборону на восточном фланге НАТО для сдерживания России", - говорится в сообщении Euractiv.

Высокопоставленный чиновник из Литвы сообщил, что балтийские лидеры попросят США чаще направлять для учений комплексы противовоздушной обороны большой дальности Patriot в их страны. Они также хотят стать частью большего европейского противоракетного щита.

Отмечается, что в прошлом году НАТО развернули четыре многонациональных батальона в Польше и странах Балтии для предупреждения возможных нарушений со стороны России, тогда как армия США отправила батарею Patriot в Литву для учений.

Вице-президент США Майк Пенс в июле прошлого года поднял вопрос о возможности развертывания Patriot в соседней Эстонии.

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