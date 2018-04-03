Последнее обновление: 03.04.2018 09:44

Bloomberg узнал о планах Apple отказаться от процессоров Intel

Категории: США Apple Intel

Компания Apple планирует в ближайшем будущем отказаться от процессоров Intel и использовать в своих компьютерах Mac чипы собственного производства. Ожидается, что это произойдет к 2020 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Инициатива, получившая кодовое название Kalamata, находится пока на начальном этапе развития. Однако, по данным собеседников, она служит частью более масштабной стратегии, направленной на то, чтобы все устройства Apple, включая Mac, iPhone и iPad, работали похожим образом и легко взаимодействовали друг с другом. В настоящее время все iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV уже работают на процессорах от Apple.

Как отмечает Bloomberg, отказ Apple от чипов Intel станет ударом для последней. По данным агентства, это приносит ей около 5% годового дохода. Apple использует чипы Intel в своих компьютерах с 2005 года.

Акции Intel 2 апреля завершили торги в Нью-Йорке падением более чем на 6%, подешевев за день более чем на $3 за акцию, до $48,92, свидетельствуют данные торгов.

Apple отказалась от комментариев, отмечает Bloomberg. В Intel заявили, что компания не комментируют слухи о своих клиентах.

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