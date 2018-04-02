Нидерланды откажутся от добычи газа на крупнейшем месторождении

К 2030 году Нидерланды планируют прекратить разработку крупнейшего западноевропейского месторождения в северной части страны. Решение связано с многочисленными землетрясениями в регионе, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Уже к 2022 году в стране хотят сократить производство газа до менее чем 12 млрд кубометров в год. При этом в 2017 году в этом регионе было произведено 23,6 млрд кубов газа, а в 2013-ом - в двое больше.

Отмечается, что месторождение находится в провинции Гронинген, на границе с ФРГ, где часто происходят небольшие землетрясения, от которых в регионе были повреждены тысячи домов.

Решение о сокращении газодобычи было принято после очередного землетрясения силой 3,4 балла, которое произошло в январе этого года.

Для бесперебойного энергоснабжения в Гронингене, планируется построить фабрику по переработке высококалорийного импортного газа для его дальнейшего использования. Стоимость строительства оценивается в полмиллиарда евро. Также будет сокращен экспорт газа в страны западной Европы.