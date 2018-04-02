В Польше начинают брать плату с водителей за въезд в "чистые зоны"

В Польше правительство одобрило сканадальный закон о "Зонах с чистым транспортом", что теперь позволяет местным городским властям взимать плату с автомобилистов за въезд в так называемые чистые транспортные зоны.

Исключение составляют электромобили, а также автомобили на водороде и газе. Гнев поляков вызван еще и тем, что въезд без оплаты в эти зоны разрешен государственным служащим на любых авто, пишет autogrodno.by.

В остальном же в списке запрещенных оказались не только бензиновые и дизельные автомобили, но даже гибриды. Сбор составляет 2,5 злотых в час (1,4 бел. руб.) или 25 злотых в сутки (14 бел. руб.).

Одна из первых "Зон с чистым транспортом" организована в Лодзи, где разрешили проезд без оплаты водителям такси и местным жителям. Поляки говорят, что таким образом организована чуть ли не частная улица.

"Этот закон нарушает Конституцию и не является демократичным. Недопустимо, чтобы несколько богатых людей приватизировали часть города. Это возвращение к феодализму - в средние века вы также платили за въезд в город", - написал комментарий читатель ресурса moto.pl.

Водители возмущены, что новый закон не учитывает многие обстоятельства и опыт той же Германии, где "чистые зоны" создаются еще с 2007 года, но где учитывается разделение на экологические классы автомобилей. То есть, в одни зоны могут въезжать автомобили стандартов "Евро-4" и выше, в другие - только уровня "Евро-6".