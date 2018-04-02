Eni заморозила проект с Роснефтью в Черном море

Итальянская Eni заморозила проект с Роснефтью на шельфе Черного моря, рассказали источники РБК.

Геологоразведочная деятельность Роснефти на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев. "Мы не будем обязывать компанию бурить скважину, не имея технических средств, которые бы надежно гарантировали безопасность такого бурения", - сказал он.

Геологоразведку на этом участке в Черном море финансировал и проводил иностранный партнер Роснефти - итальянская Eni (в их совместном предприятии у российской компании 66,67%, у итальянцев - 33,33%). В марте буровая Scarabeo 9, которая принадлежит Saipem ("дочка" Eni), пробурила одну скважину, а затем уплыла. Представитель Eni сообщил только то, что Scarabeo 9 "успешно завершила бурение в Черном море".

Eni уведомила Роснефть о приостановке сотрудничества по этому проекту на фоне санкций США, объяснил источник, близкий к СП Роснефти и Eni. Это подтвердили источник, близкий к Роснефти, и собеседник в сервисной компании, который знает это от сотрудников Роснефти.

Вал Шатского (другое название - Западно-Черноморская площадь) находится на глубине больше 150 м, то есть относится к глубоководным и подпадает под санкции США и ЕС.

1 марта о выходе из совместных предприятий с Роснефтью по разработке российского шельфа Черного моря и Арктики объявила американская ExxonMobil. Потери Exxon оценила в $200 млн.

Как известно, еще в 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении российской нефтяной отрасли, запретив своим резидентам поставлять оборудование и технологии для арктических и шельфовых проектов глубиной свыше 150 м, а также для проектов по добыче сланцевой трудноизвлекаемой нефти на суше.