Во Франции на треть сократят количество сенаторов и депутатов

Во Франции в ближайшее время начнется масштабная реформа государственных институтов, часть программы реформы, где речь идет о сокращении на 30% количества депутатов и сенаторов, уже согласована.

«Количество депутатов с 577 сократится до 404, а сенаторов - с 348 до 244», - сообщили в Елисейском дворце, указав, что другие пункты реформы сейчас находятся на стадии обсуждения.

О сокращении количества представителей нижней палаты двухпалатного парламента Франции - депутатов Национальной ассамблеи и представителей верхней палаты - Сената, говорилось сегодня на встрече президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Нацассамблеи Франсуа де Рюжи и президентом Сената Жераром Ларше.