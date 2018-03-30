Словения разыгрывает велопутешествие по стране

В Словении проводят конкурс среди любителей путешествовать на велосипедах.

Как сообщает Slovenia.info, тех, кто пройдет отбор, ожидает увлекательный и живописный маршрут по стране, которая может похвастаться прекрасной природой, приятным климатом, хорошей инфраструктурой и более чем 8000 километров велосипедных дорожек.

Участие в путешествии, которое состоится в период с 22 по 27 мая, абсолютно бесплатное. Нужно лишь убедительно расписать в анкете, почему стать послом-велосипедистом Словении (Cycling Ambassador of Slovenia) достойны именно вы. Дедлайн – 23 апреля.

Все расходы берет на себя Совет по туризму Словении: он оплатит экипировку, размещение, питание, трансферы, услуги гидов, разные запланированные активности, в том числе и велосипедный тур со звёздами велоспорта.

К велосипедистам присоединится съёмочная группа. Кроме того, каждый посол-велосипедист получит в пользование камеру GoPro, чтобы снимать свои передвижения и транслировать видео в интернет. Таким образом впечатления от страны смогут разделить пользователи сети по всему миру.