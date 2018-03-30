Экономика Саудовская Аравия заменит нефть солнечными батареями

Крупнейший в мире проект в области солнечной энергетики будет реализован не в Европе, не в Америке и даже не в Китае, а в Саудовской Аравии.

Страна, разбогатевшая на нефти и играющая ключевую роль в картеле ее экспортеров ОПЕК, совершила, похоже, решающий шаг на пути к провозглашенной в апреле 2016 года цели: преодолеть к 2030 году нефтяную зависимость.

Этот шаг закрепил своей подписью 32-летний саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Два года назад он представил разработанную при содействии международной консалтинговой компании McKinsey программу широкомасштабной социально-экономической модернизации своей страны Vision 2030. И вот теперь он дал старт проекту, призванному всего за десятилетие кардинально изменить облик национальной электроэнергетики, которая пока что основана на нефти.

28 марта 2018 года принц Сальман подписал в Нью-Йорке с японским миллиардером, основателем и главой технологического холдинга Softbank Group Масаёси Соном соглашение о намерениях, предусматривающее поэтапное сооружение в Саудовской Аравии солнечных электростанций суммарной мощностью примерно в 200 гигаватт. Это сопоставимо с 200 энергоблоками атомных электростанций.

Таким образом, Саудовская Аравия решила, в отличие, к примеру, от Ирана и целого ряда других развивающихся стран, не делать ставку на атомную энергетику, а форсированно развивать возобновляемую энергетику, активно используя то, чем природа, наряду с нефтью, особенно щедро одарила это пустынное государство: солнце.

"Это большой шаг для всего человечества. Он смелый и рискованный, но я надеюсь, что мы добьемся успеха", - заявил принц Сальман, оценивая подписанное соглашение. Оно предполагает, что еще в этом году в импорт и установку солнечных батарей будет вложено около 5 миллиардов долларов, чтобы уже в 2019 году приступили к работе две солнечные электростанции мощностью соответственно 3 и 4,2 гигаватт. Они сразу же станут крупнейшими на планете.

Из этих 5 миллиардов долларов 1 миллиард предоставит созданный японским миллиардером в 2016 году фонд Softbank Vision Fund, партнером которого является и принц Сальман. Фонд уже вложил деньги в проекты в США, Индии и Европе. Остальные 4 миллиарда обеспечит проектное финансирование.

В дальнейшем средства на новые инвестиции, как ожидается, в значительной мере смогут генерировать сдаваемые в эксплуатацию объекты. Так, часть производимой электроэнергии планируется направить на экспорт. Всего же капиталовложения в переориентацию Саудовской Аравии на солнечную энергетику могут достигнуть к 2030 году 200 миллиардов долларов.

"Это, безусловно, самый большой солнечный проект в истории", - заявил Масаёси Сон после подписания соглашения. 60-летний японский предприниматель, ставший в 1990-х годах одним из первых крупных инвесторов в мировую интернет-индустрию, после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году стал решительным противником атомной энергетики и начал активно инвестировать в Японии в развитие солнечной энергетики. Теперь он обрел в лице принца Сальмана влиятельного, перспективного и масштабно мыслящего саудовского единомышленника.

План, о котором они договорились, предполагает к тому же развитие в Саудовской Аравии собственного производства солнечных батарей с тем, чтобы в среднесрочной перспективе они смогли заменить импортируемые панели, а в дальнейшем пойти и на экспорт - например, в соседние арабские страны, в которых тоже растет интерес к солнечной энергетике.

Глава Softbank полагает, что наладить производство конкурентоспособных солнечных батарей в Саудовской Аравии удастся за два-три года. В саудовской столице Эр-Рияде рассчитывают на то, что создание и развитие в стране этой новой отрасли обеспечит работой до 100 тысяч человек и даст мощный импульс переходу пока еще нефтяной национальной экономики на высокие технологии. Что и есть одна из краеугольных целей программы Vision 2030.