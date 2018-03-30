Последнее обновление: 30.03.2018 15:24

США не исключают новые меры в ответ на высылку своих дипломатов из РФ

Госдепартамент США сообщил в четверг, что решение России выслать 60 американских дипломатов говорит о том, что Москва не заинтересована в дипломатии, и Вашингтон оставляет за собой право принять новые меры.

“Из предоставленного нам списка очевидно, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге для решения вопросов, имеющих значение для обеих наших стран”, - сказала пресс-секретарь Госдепа Хезер Науэрт.

“Мы оставляем за собой право на ответ”, - добавила она.

Белый дом назвал решение Москвы ожидаемым и сообщил, что оно означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений.

“Ответ России не был неожиданностью, и США не оставят это без внимания”, - говорится в заявлении Белого дома.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал в четверг вечером, что Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов и закроет консульство США в Санкт-Петербурге.

Согласно сообщению на сайте российского МИД, 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за “деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом”. Они должны покинуть Россию до 5 апреля 2018 года.

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