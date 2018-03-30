Последнее обновление: 30.03.2018 15:24

Россия высылает 60 американских дипломатов

Москва зеркально ответила на действия Вашингтона и объявила о высылке 60 американских дипломатов и об отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

"Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и <…> наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также он отметил, что Москва применит аналогичные меры в отношении всех стран, последовавших примеру Вашингтона.

blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование