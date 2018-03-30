Россия высылает 60 американских дипломатов

Москва зеркально ответила на действия Вашингтона и объявила о высылке 60 американских дипломатов и об отзыве согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге.

В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до пятого апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

"Буквально в эти минуты посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США, они включают высылку аналогичного количества дипломатов и <…> наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также он отметил, что Москва применит аналогичные меры в отношении всех стран, последовавших примеру Вашингтона.