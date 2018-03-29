Последнее обновление: 29.03.2018 17:42

В Румынии сообщили, что авария на АЭС не изменила радиационный фон в стране

В румынской национальной комиссии по контролю за ядерной деятельностью (CNCAN) сообщили, что авария на АЭС в Чернаводэ не привела к изменению радиационной обстановки в стране, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее румынские СМИ сообщили об аварии на АЭС. При этом в компании-операторе этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) заявили, что остановка второго энергоблока станции вызвана проблемами в его электрической части и не влияет на ядерную безопасность.

В пресс-службе МАГАТЭ отметили, что агентство связывалось с румынской комиссией после сообщений в СМИ об инциденте на АЭС в Чернаводэ.

"CNCAN проинформировала МАГАТЭ, что инцидент не подверг риску безопасность станции. CNCAN также констатировала, что никаких изменений в уровне радиоактивности окружающей среды на станции и где-либо в стране не произошло", — сообщил собеседник агентства.

Атомная электростанция в Чернаводэ — крупнейший производитель электроэнергии Румынии. Это единственная АЭС в стране.

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