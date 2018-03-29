Россия и Украина разорвали соглашение о взаимных поставках оружия

Действие соглашения о порядке взаимных поставок оружия и военной техники, заключенного между Россией и Украиной в 1995 году, прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В ноябре 2017 года власти Украины в одностороннем порядке прекратили это соглашение. Согласно документу, государства поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенным договорам. Такие перечни содержали в том числе и списки предприятий-производителей и поставщиков. Соглашение также отменяло пошлину на ввоз и вывоз товаров.

Контроль за выполнением соглашения выполняли в том числе министерства обороны обеих стран.