Nissan и Renault ведут переговоры о слиянии

Французская автосборочная компания Renault SA ведет переговоры с японским Nissan Motor Co. по окончательному слиянию и образованию новой автомобильной компании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, участвующих в переговорном процессе.

Соглашение завершит текущий союз между компаниями и окончательно объединит их в единую корпорацию.

Сейчас Renault владеет 43% акций Nissan, в то время как японский автопроизводитель контролирует 15% акций своего французского партнера.

Глава обеих компаний Карлос Гош, руководит переговорным процессом и, скорее всего, возглавит объединенную корпорацию, сообщает Bloomberg.

В то же время рынок уже отреагировал на это сообщение. Так, акции французского Renault SA выросли на 4,2% после новости о возможном объединении с Nissan.