Британия начала расследование экономических преступлений, включая сделки с недвижимостью

Британские законодатели в четверг запустили расследование по делам, связанным с отмыванием денег, санкциями и экономическими преступлениями, планируя уделить особое внимание сделкам покупки недвижимости с помощью так называемых грязных денег, на фоне усиления напряженности в отношениях с России.

Премьер-министр Тереза Мэй заявила ранее в марте, что в стране нет места для “опасных преступников и коррумпированной элиты”, излагая реакцию Лондона на отравление в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвиняет Москву. Кремль отвергает обвинения.

“Учитывая угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, обеспечение эффективности режимов, которые мы используем для защиты нашей финансовой системы от злоупотреблений, еще никогда не было столь важным “, - сказала Ники Морган, председатель Финансового комитета Палаты общин британского парламента, который занимается проведением расследования.

“Утверждается, что Великобритания, в особенности лондонский рынок недвижимости, становится местом для отмывания доходов от преступной деятельности и коррупции - так называемых грязных денег”, - добавила она.

По словам Морган, члены комитета рассмотрят усилия Великобритании на международной арене для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Инвесторы из России, Китая и стран Ближнего Востока вложили миллиарды долларов в Лондон, скупая все - от элитной недвижимости до целых компаний, однако происхождение части этих средств вызывает вопросы.

Как утверждает международная антикоррупционная организация Transparency International, на данные которой ссылаются депутаты, на средства подозрительного происхождения было приобретено имущество на 4,4 миллиарда фунтов стерлингов ($6,2 миллиарда).

Неясно, сколько денег отмывается через Великобританию, но, как сообщает Национальное криминальное агентство (NCA), оценки в 36-90 миллиардов фунтов “явно занижены”.

“События последних дней, по-видимому, дали столь необходимый новый стимул для борьбы Великобритании с грязными деньгами, и мы весьма рады, что Финансовый комитет проводит это расследование”, - сказал Дункан Хеймс, директор по политическим вопросам британской Transparency International.

Лондон в последнее время является одним из основных мест, где богатые россияне покупают недвижимость, и британскую столицу уже стали называть Лондонградом из-за огромных вложений российских денег в местную экономику. Однако, несмотря на жесткую риторику Мэй в адрес российской элиты, конкретных людей или компаний, против которых будут введены санкции, она не называет.

По словам Морган, что в рамках расследования также будут рассмотрены экономические преступления, направленные на потребителей, такие как мошенничество и аферы.

Согласно оценкам Национальной статистической службы, за год к сентябрю 2017 года потери от мошенничества составили 3,2 миллиона.