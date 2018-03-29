В Европе дороги и мосты оборудуют для переправки танков

На фоне обострения отношений с Россий Евросоюз намерен облегчить переправку солдат и военной техники между отдельными странами-членами. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном в среду, 28 марта, в Брюсселе.

С этой целью планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники.

Согласно этому документу, дороги, мосты и железные дороги в ЕС до конца 2019 года должны будут проверить на пригодность для транспортировки военной техники.

В настоящее время многие виды военного оборудования из-за особо тяжелого веса и крупных габаритов не могут транспортироваться в ЕС повсеместно.

На основе проведенного анализа будет решено, какие участки транспортной сети в ЕС нуждаются в срочной реновации. Дополнительные средства на реновацию с 2020 года будут выделяться из бюджета Евросоюза.