Последнее обновление: 28.03.2018 18:05

Британия пересмотрит визы для богатых россиян

Власти Великобритании планируют тщательно пересмотреть дела, касающиеся выдачи виз 700 россиянам, получившим разрешение на въезд в страну до 2015 года, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на главу британского МВД Эмбер Радд.

Речь идет о людях с так называемой "визой инвестора" (investor visa), при получении которой проситель обещает инвестировать как минимум 2 млн фунтов стерлингов в экономику Великобритании. Таким образом, как отмечает агентство, речь идет исключительно об "обеспеченных россиянах".

Агентство отмечает, что система выдачи подобных виз уже ужесточалась, однако существуют подозрения, что ее, тем не менее, могли использовать коррупционеры, а в Великобританию могли попадать незаконные средства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в середине марта, говоря о мерах в отношении России из-за инцидента в Солсбери, отметила, что Великобритания "продолжит использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированным представителям элиты". "В нашей стране нет места для этих людей и для их денег", - сказала она.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они до сих пор находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

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