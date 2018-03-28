В ЕК назвали причины создания плана повышения мобильности войск в Евросоюзе

Разработка плана по повышению мобильности войск в границах ЕС в определенной степени связана с растущей непредсказуемостью международной обстановки, заявила в среду на брифинге европейский комиссар по транспорту Виолета Булц.

Власти ЕС представили в среду план действий по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами, направленный на повышение уровня взаимодействия стран ЕС для переброски сил и средств в случае возникновения кризисных ситуаций.

"Происходящее сейчас в международной политике непредсказуемо, мы являемся этому свидетелями. Но данные меры укладываются в рамки наших оборонных усилий и желания усилить координацию военной деятельности", - сказала она, отвечая на вопрос одного из журналистов, не связана ли разработка ЕС плана военной мобильности с российским фактором.

"Мы живем в непредсказуемом мире, события последних лет это показывают. Надо быть готовыми к разным ситуациям, но, надеюсь, что они не настанут", - добавила она, подчеркнув, что координация ЕС с НАТО при реализации разрабатываемых мер не означает, что речь идет именно о плане альянса.

Страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили ранее о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

Страны НАТО проведут в октябре 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут 45 тысяч человек, сообщил ранее командующий Корпусом Морской пехоты США генерал Роберт Неллер.