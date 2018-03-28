Китай сообщил об обещании КНДР стремиться к денуклеаризации

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал сохранять приверженность денуклеаризации и встретиться с американскими чиновниками, сообщил Китай в среду после встречи лидера КНДР с председателем Си Цзиньпином, выразившим приверженность дружеским отношениям с изолированным соседом.

Китай и КНДР подтвердили, что Ким посетил Пекин и встретился с Си в ходе того, что МИД Китая назвал неофициальным визитом, который длился с воскресенья по среду.

Визит в Китай стал первой официально подтвержденной поездкой Кима за пределы КНДР с момента его прихода к власти в 2011 году. По мнению аналитиков, это была подготовка к саммитам с Южной Кореей и США.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) не сообщило об обещании Кима отказаться от ядерного оружия и о его предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая запланирована на май.

Пекин традиционно является ближайшим союзником КНДР, но отношения двух стран омрачила погоня Пхеньяна за ядерным оружием и поддержка Пекином жестких санкций ООН в ответ на ядерную программу Северной Кореи.

Министерство иностранных дел Китая процитировало пространное заявление Кима о том, что ситуация на Корейском полуострове начинает улучшаться, поскольку Северная Корея взяла на себя инициативу добиться ослабления напряженности и выдвинула предложения о мирных переговорах.

“Нашей неизменной позицией остается приверженность к денуклеаризации полуострова в соответствии с волей покойного председателя Ким Ир Сена и покойного генерального секретаря Ким Чен Ира”, - цитирует МИД Китая слова Ким Чен Ына.

В заявлении также говорится, что Северная Корея готова к переговорам с США и проведению встречи двух стран.

“Вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова может быть решен, если Южная Корея и США ответят на наши попытки доброй волей, создадут атмосферу мира и стабильности, при этом приняв прогрессивные и согласованные меры для установления мира”, - сказал Ким.