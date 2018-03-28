Последнее обновление: 28.03.2018 18:05

Директор СВР признал наличие разведчиков среди высланных дипломатов

Среди высланных в связи с «делом Скрипаля» представителей российских дипмиссий есть офицеры внешней разведки, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«В числе сотрудников МИД есть и офицеры нашей службы», - сказал Нарышкин, подчеркнув, что они обеспечивали безопасность посольств и их было немного.

Нарышкин также заявил, что высылка дипломатов является «грязной и циничной провокацией».

Начиная с 26 марта, более 20 стран выслали более 100 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Ряд представителей дипмиссий должны покинуть США, Германию, Францию, Украину, страны Прибалтики и другие государства. Решение было принято в знак солидарности с Великобританией.

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