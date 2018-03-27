ЕСПЧ осудил Россию за запрет на выезд из страны бывшим военным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по искам против РФ бывших военных и сотрудников ФСБ, пожаловавшихся на запрет покидать страну после их ухода со службы.

Во вторник, 27 марта суд в Страсбурге признал Россию виновной в нарушении статьи о свободе передвижения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В качестве истцов по объединенному в одно дело "Беркович и другие против России" выступили десять жителей РФ 1950-1987 годов рождения. Как отметил суд, власти РФ отказывались выдать им необходимые для выезда за рубеж заграничные паспорта после окончания их деятельности в силовых структурах и ссылались при этом на пятилетний запрет покидать страну. Все из них пытались оспорить этот запрет в российских судах.

Суд указал, что российские власти не смогли обосновать необходимость подобных ограничений для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, данные граждане имели возможность покидать пределы РФ во время их службы в армии и в силовых ведомствах, подчеркивается в решении.

Суд присудил выплату компенсаций истцам в размере от 3538 до 5000 евро за моральный ущерб, а также до 5000 евро в качестве возмещения судебных издержек и других затрат.